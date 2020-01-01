Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.Restaurante Abrelatas C/Ería del Hospital, 5, 33629. Siero. AsturiasVer mapa
RESTAURANTE ABRELATAS MENÚ GUISOS DE OTOÑO
- Manteca artesana de Sariegu.
- Arroz con pitu caleya.
- Corderu de Bimenes guisáu con patates.
- Pan.
- Postre: Tarta casera de piña.
- Bebida: Vino tinto del Majo (una botella para dos personas), Agua de Cuevas.
IMPORTANTE:
Martes, miércoles, jueves y domingos: solo comidas
Viernes y sábados: comidas y cenas
Lunes: cerrado
Cada cupón es válido para una persona.
La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.
Las reservas solo se gestionan por teléfono.
Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.
Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Podrás usar tu cupón desde hoy hasta el 17 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.
¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Martes, miércoles, jueves y domingos: comidas
Viernes y sábados: comidas y cenas
Lunes: cerrado
Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:
Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente
Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo
Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.
Cuando tengas tu cupón, contacta con Restaurante Abrelatas al 984 18 22 45 para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”
CONDICIONES:
Cada cupón es válido para una persona.
Compra mínima: 2 cupones.
Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.
Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.
Solo se admiten reservas telefónicas.
No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.
Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.
Dirección 1
C/Ería del Hospital, 5 33629, Siero, Asturias