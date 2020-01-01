Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.Casa Xico Mestas de Ardisana, s/n, 33202. Llanes. AsturiasVer mapa
RESTAURANTE CASA XICO MENÚ GUISOS DE OTOÑO
Menú 1904
Aperitivo:
- Mini tortos variados
Primer plato elige uno:
- Tomate laminado con lomos de bonito
- Verdinas con pantruque, chorizo y morcilla
- Verdinas con langostino
- Verdinas con pulpo
- Fabada con pantruque, chorizo y morcilla
- Tabla de quesos asturianos (Cabrales, Gamoneu y Abredo)
- Tabla de embutidos ibéricos (jamón, lomo y salchichón ibérico
- Cecina de León
- Ensalada Xico (lechuga, tomate, cebolla, maíz, zanahoria y queso)
Segundo Plato elige uno:
- Cebolla rellena (de tomate y bonito con patatas fritas)
- Patata rellena (de tomate y bonito)
- Cabrito guisado (con patatas fritas y ensalada)
- Callos asturianos con patatas fritas
- Cachopo tradicional (de jamón y queso con patatas fritas)
- Torto con huevo y chorizo o jamón
- Torto con queso cabrales o gamoneu
- Plato de la abuela (dos huevos, patatas fritas y jamón o chorizo)
- Servicio de pan
- Degustación de postre casero: (tarta de queso, de nuez, de la abuela y arroz con leche)
- Bodega para dos personas: Agua, botella de sidra o capa de vino Rioja, Rueda o Albariño
IMPORTANTE:
Horario: Sábados, domingos y festivos en horario de comidas.
Cada cupón es válido para una persona.
La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.
Las reservas solo se gestionan por teléfono.
Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.
Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Podrás usar tu cupón desde hoy hasta el 17 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.
¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Horario: Sábados, domingos y festivos en horario de comidas.
Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:
Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente
Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo
Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.
Cuando tengas tu cupón, contacta con Casa Xico al 985 40 60 80 para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”
CONDICIONES:
Cada cupón es válido para una persona.
Compra mínima: 2 cupones.
Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.
Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.
Solo se admiten reservas telefónicas.
No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.
Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.
Dirección 1
Mestas de Ardisana, s/n 33202, Llanes, Asturias