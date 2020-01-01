close
search
person_outline

Identifícate
  1. EXCLUSIVAS
  2. MESAS YANTAR

Mesas Yantar, guisos para saborear el otoño. Casa Xurde

Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.

Casa Xurde Las Arenas, Arenas de CabralesVer mapa
Hasta el: 17 de Noviembre
30€
COMPRAR
Compartir question_answer Haznos tu pregunta

RESTAURANTE CASA XURDE MENÚ GUISOS DE OTOÑO

- Aperitivo:

Cremoso de Cabrales y trufa

- Entrantes:

Carpaccio de venado con AOVE y parmesano

Paté tibio de carnes de caza

- Principal:

Arroz al horno con jabalí y setas de temporada

- Postre: Flan de castañas

- Bodega para dos personas: Copa de vino, refresco o agua

IMPORTANTE:

De miércoles a domingo servicio de comidas.

Viernes y sábado comidas y cenas

Lunes y martes cerrado por descanso.

Cerrado por vacaciones del 3 de noviembre al 3 de diciembre

Cada cupón es válido para una persona.

La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.

Las reservas solo se gestionan por teléfono.

Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.

Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?

Podrás usar tu cupón desde hoy hasta el 17 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.

Cerrado por vacaciones del 3 de noviembre al 3 de diciembre

¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?

De miércoles a domingo servicio de comidas.

Viernes y sábado comidas y cenas

Lunes y martes cerrado por descanso.

Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:

Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente

Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo

Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.

Cuando tengas tu cupón, contacta con Casa Xurde al 623 31 91 44 para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”

CONDICIONES:

Cada cupón es válido para una persona.

Compra mínima: 2 cupones.

Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.

Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.

Solo se admiten reservas telefónicas.

No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.

Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.

 

RESTAURANTE CASA XURDE MENÚ GUISOS DE OTOÑO

- Aperitivo:

Cremoso de Cabrales y trufa

- Entrantes:

Carpaccio de venado con AOVE y parmesano

Paté tibio de carnes de caza

- Principal:

Arroz al horno con jabalí y setas de temporada

- Postre: Flan de castañas

- Bodega para dos personas: Copa de vino, refresco o agua

  • Dirección 1

    Las Arenas 33554, Cabrales, Asturias

Otras ofertas que te pueden interesar