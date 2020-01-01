Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.Casa Xurde Las Arenas, Arenas de CabralesVer mapa
RESTAURANTE CASA XURDE MENÚ GUISOS DE OTOÑO
- Aperitivo:
Cremoso de Cabrales y trufa
- Entrantes:
Carpaccio de venado con AOVE y parmesano
Paté tibio de carnes de caza
- Principal:
Arroz al horno con jabalí y setas de temporada
- Postre: Flan de castañas
- Bodega para dos personas: Copa de vino, refresco o agua
IMPORTANTE:
De miércoles a domingo servicio de comidas.
Viernes y sábado comidas y cenas
Lunes y martes cerrado por descanso.
Cerrado por vacaciones del 3 de noviembre al 3 de diciembre
Cada cupón es válido para una persona.
La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.
Las reservas solo se gestionan por teléfono.
Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Podrás usar tu cupón desde hoy hasta el 17 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.
¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:
Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente
Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo
Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.
Cuando tengas tu cupón, contacta con Casa Xurde al 623 31 91 44 para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”
CONDICIONES:
Cada cupón es válido para una persona.
Compra mínima: 2 cupones.
Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.
Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.
Solo se admiten reservas telefónicas.
No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.
Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.
Dirección 1
Las Arenas 33554, Cabrales, Asturias