Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.La Chata C/Pablo Iglesias, 1 Piedras Blancas, 33450. Castrillón. AsturiasVer mapa
RESTAURANTE LA CHATA MENÚ GUISOS DE OTOÑO
- Aperitivo
Vasito de crema de calabaza
- Primero
Pote de berzas asturiano
- Segundo
Jabalí guisado con patatinas y setas de temporada.
- Postre: Tarta de castañas con helado de vainilla
- Bebida a elegir para dos personas: Ribera, Rioja, Toro, Albariño o Cava.
Servicio de agua incluido
IMPORTANTE:
Miércoles, jueves y domingo de 12.00h a 16.00h
Viernes y sábado de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00h
Cerrado por descanso lunes y martes.
Cada cupón es válido para una persona.
La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.
Las reservas solo se gestionan por teléfono.
Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.
Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Podrás usar tu cupón desde hoy hasta el 17 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.
Cerrado por vacaciones hasta el 23 de octubre.
¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Cerrado por descanso lunes y martes.
Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:
Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente
Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo
Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.
Cuando tengas tu cupón, contacta con Restaurante LA CHATA al 984 39 43 91 (Extensión 2) para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”
CONDICIONES:
Cada cupón es válido para una persona.
Compra mínima: 2 cupones.
Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.
Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.
Solo se admiten reservas telefónicas.
No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.
Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.
RESTAURANTE LA CHATA MENÚ GUISOS DE OTOÑO
- Aperitivo
Vasito de crema de calabaza
- Primero
Pote de berzas asturiano
- Segundo
Jabalí guisado con patatinas y setas de temporada.
- Postre: Tarta de castañas con helado de vainilla
- Bebida a elegir para dos personas: Ribera, Rioja, Toro, Albariño o Cava.
Servicio de agua incluido
C/Pablo Iglesias, 1 Piedras Blancas