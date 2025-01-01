GASTROBAR QUE NO TE LO CUENTEN MENÚ GUISOS DE OTOÑO

- Aperitivo de la casa

- Bravas 3.0. (Mejores patatas Bravas de Gijón 2025 y Mejor presentación en el certamen Gijón a las Bravas)

- Falso Risotto de Vieiras y langostinos

- Brioche de cochinillo con mahonesa de aguacate y maíz con polvo de pistacho

- Pan de chapata

- Postre: Milhojas QNTLC con crema de vainilla, sirope de galleta lotus y coulis de cereza con helado de leche merengada

- Bebida a elegir: Copa de vino, cerveza , refresco o agua

IMPORTANTE:

Lunes y martes cerrado.

Miércoles y jueves de 13 a 14:15h y de 20h a 21:30h.

Viernes, sábados y domingos de 13h a 14:15H.

Cerrado por vacaciones hasta el 23 octubre.

Excluido del 10 de diciembre al 7 de enero 2026.

Cada cupón es válido para una persona.

La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.

Las reservas solo se gestionan por teléfono.

Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.

Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar