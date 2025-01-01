Este otoño, déjate tentar por los guisos más sabrosos. Mesas Yantar reúne diez restaurantes con platos llenos de sabor y tradición.Gastrobar Que no te lo cuenten C. San Antonio, 1, 33201. Gijón. AsturiasVer mapa
GASTROBAR QUE NO TE LO CUENTEN MENÚ GUISOS DE OTOÑO
- Aperitivo de la casa
- Bravas 3.0. (Mejores patatas Bravas de Gijón 2025 y Mejor presentación en el certamen Gijón a las Bravas)
- Falso Risotto de Vieiras y langostinos
- Brioche de cochinillo con mahonesa de aguacate y maíz con polvo de pistacho
- Pan de chapata
- Postre: Milhojas QNTLC con crema de vainilla, sirope de galleta lotus y coulis de cereza con helado de leche merengada
- Bebida a elegir: Copa de vino, cerveza , refresco o agua
IMPORTANTE:
Lunes y martes cerrado.
Miércoles y jueves de 13 a 14:15h y de 20h a 21:30h.
Viernes, sábados y domingos de 13h a 14:15H.
Cerrado por vacaciones hasta el 23 octubre.
Excluido del 10 de diciembre al 7 de enero 2026.
Cada cupón es válido para una persona.
La oferta está sujeta a disponibilidad del restaurante.
Las reservas solo se gestionan por teléfono.
Reservas y cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación.
Más sobre los sabores de otoño en Mesas Yantar
¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR MI CUPÓN?
Podrás usar tu cupón desde 24 de octubre hasta el 24 de enero de 2026. Recuerda que, una vez caducado, no será posible canjearlo ni reclamar su importe.
¿EN QUÉ HORARIO PUEDO USAR MI CUPÓN?
Una vez realizada la compra, podrás obtener tu cupón de dos maneras:
Desde tu cuenta, imprimiéndolo directamente
Desde tu correo electrónico, descargándolo e imprimiéndolo
Importante: es imprescindible presentar el cupón impreso al acudir al restaurante.
Cuando tengas tu cupón, contacta con Gastrobar que no te lo cuenten al 984 39 43 99 / 684 635 136 para gestionar tu cita, indicando como referencia “Guisos de Otoño en Mesas Yantar”
CONDICIONES:
Cada cupón es válido para una persona.
Compra mínima: 2 cupones.
Las reservas deben realizarse con 48 horas de antelación.
Oferta sujeta a disponibilidad del restaurante.
Solo se admiten reservas telefónicas.
No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad en reservas hechas a última hora; recomendamos gestionar la reserva lo antes posible tras la compra.
Una vez realizada la compra, dispones de 14 días para solicitar la devolución del cupón; pasado este plazo, no se admiten devoluciones.
Dirección 1
C. San Antonio, 1 33201, Gijón, Asturias